Il rapporto tra Morgan e il Festival di Sanremo 2026 continua a essere turbolento. A pochi giorni dalla serata delle cover del 27 febbraio, il cantautore dei Bluvertigo ha deciso di non salire sul palco, scegliendo di restare dietro le quinte.

Morgan e Sanremo: una storia di palcoscenici complicati

La tensione tra Morgan e il Festival di Sanremo sembra non conoscere tregua.

A pochi giorni dall’inizio della kermesse, è arrivata la conferma ufficiale: il frontman dei Bluvertigo non salirà sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, dove era atteso insieme a Chiello. A sostituirlo, al pianoforte, ci sarà Saverio Cigarini.

L’ufficio stampa di Chiello ha chiarito senza mezzi termini: “Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover“. Un annuncio netto, che segna l’ennesimo allontanamento del cantautore da un palco che da sempre sembra provocargli difficoltà.

Chi segue la carriera di Morgan non può non ricordare l’episodio clamoroso del 2020, con la lite con Bugo e la fuga dal palco, un momento entrato nella storia della televisione italiana. Da allora, il legame con il Festival non si è mai del tutto ricomposto, e questa nuova assenza ne conferma le difficoltà storiche.

Sanremo 2026, perché Morgan non parteciperà alla serata cover: l’annuncio spiazzante

Morgan ha scelto di spiegare la sua decisione attraverso un post su Instagram, adottando toni pacati e riflessivi. L’artista ha sottolineato che il suo contributo sarà esclusivamente tecnico, lasciando la scena a Chiello e al pianista Cigarini:

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore“.

Morgan ha spiegato all’Adnkronos che la sua presenza rischiava di essere ingombrante e di sottrarre spazio al giovane artista: “Alcuni repertori non sono neutri, portano con sé un peso specifico. Ho preferito non alterare quell’equilibrio“.