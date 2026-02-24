Sanremo 2026, chi è Kabir Bedi, il primo Sandokan

Il palco del Festival di Sanremo è stato il punto d’incontro perfetto tra il passato ed il presente di uno degli sceneggiati più amati della storia televisiva italiana, ovvero Sandokan che è stato portato in scena di recente dal co-conduttore di questa prima serata, Can Yamal.

Can Yamal e Kabir Bedi, il ricordo di Sandokan

Can Yamal è salito sul palco assieme a Kabir Bedi, i due attori hanno reso omaggio a Sandokan in occasione dei 50 anni dalla prima messa in onda, difatti il primo Sandokan è datato 1976.

Kabir Bedi ha voluto fare i complimenti a Can Yamal per la sua interpretazione del protagonista, dichiarandolo un bravo attore. Ha inoltre ammesso le differenze nella trama e nelle azioni rispetto al suo Sandokan.

All’Italia l’attore pakistano deve tantissimo ed ha infatti ringraziato il pubblico per l’affetto che in questi anni gli è stato dimostrato.

Kabir Bedi, chi è il primo Sandokan

Kabir Bedi nasce a Lahore in Pakistan il 16 gennaio del 1946.

Arriva alla fama in Italia con la sua apparizione nel ruolo di protagonista nello sceneggiato Sandokan sotto la direzione del regista Sollima.

Come riportato da AdnKronos è protagonista con il medesimo regista di altri due sceneggiati tratti dai libri di Salgari, Il corsaro nero e nel 1977 in “La tigre è ancora viva, Sandokan alla riscossa!”.

Oltre a Sandokan ha partecipato all’Isola dei Famosi, edizione 2004 arrivando al secondo posto. Occupa un posto speciale nella mente e nel cuore degli italiani ed il tributo dell’Ariston è il premio perfetto alla carriera.