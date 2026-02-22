Raid aerei pakistani contro presunti rifugi di gruppi armati in Afghanistan

Pakistan sostiene di aver colpito campi del TTP e gruppi affiliati oltre il confine in risposta a attentati recenti che hanno causato vittime tra civili e militari

Il Pakistan ha annunciato nei giorni recenti di aver compiuto una serie di raid aerei sul territorio afghano. Le autorità di Islamabad hanno indicato come obiettivi presunti «campi e rifugi» di gruppi armati ritenuti responsabili di attacchi sul suolo pachistano. L’azione è stata motivata come risposta a una successione di attentati, tra cui una bomba suicida che ha colpito fedeli in una moschea di Islamabad e ha provocato decine di vittime.

Fonti afghane hanno riferito di esplosioni in province di confine. Il governo talebano non ha rilasciato immediatamente una dichiarazione ufficiale.

Intanto, il contesto di escalation include diversi episodi di violenza sul lato pakistano del confine. Gli attacchi hanno colpito convogli di sicurezza e postazioni militari, oltre a un attentato nella capitale.

Le autorità mettono sotto accusa il Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) e affiliati. Segnalano inoltre la presenza di cellule riconducibili all’Isis-K, ritenute responsabili di pianificazione e direzione di molte operazioni dall’Afghanistan.

Le tensioni tra i vicini restano elevate dopo scontri di confine precedenti e tentativi di mediazione falliti. Il governo talebano non ha rilasciato immediatamente una dichiarazione ufficiale. Resta da verificare la reazione della comunità internazionale e gli sviluppi diplomatici nelle prossime ore.

Motivazioni e dichiarazioni ufficiali

Il ministero dell’Informazione pakistano ha descritto l’azione come «operazioni selettive basate su intelligence» contro sette presunti rifugi appartenenti al TTP e a gruppi affiliati. Le autorità di Islamabad hanno aggiunto che un elemento dell’Isis-K è stato anch’esso preso di mira.

Secondo il comunicato, esisterebbero «evidenze conclusive» che collegano alcuni attacchi recenti, inclusi quelli nella capitale e nelle aree nordoccidentali di Bajaur e Bannu, a comandi afghani o alla loro influenza. Le affermazioni non risultano al momento confermate da verifiche indipendenti e la comunità internazionale sta valutando la situazione.

Richieste di azione al governo talebano

Dopo che la comunità internazionale ha annunciato valutazioni sulla vicenda, il Pakistan ha chiesto pressioni diplomatiche per ottenere misure concrete da Kabul. Islamabad sostiene che gli impegni presi a Doha nel 2026 prevedevano la non ospitalità di gruppi che minano la sicurezza di Paesi terzi. Secondo fonti pakistane, tali impegni non sarebbero stati rispettati in modo effettivo.

La richiesta di Islamabad si rivolge ai partner internazionali e alle organizzazioni multilaterali. Il governo pakistano chiede controlli sul territorio afghano e garanzie che impediscano l’uso transfrontaliero per attacchi. Al momento non risultano verifiche indipendenti che confermino le accuse.

Dettagli delle operazioni e territorio colpito

Al momento non risultano verifiche indipendenti che confermino le accuse. Fonti locali e internazionali riferiscono raid in diverse aree delle province di Paktika e Nangarhar. Testimonianze parlano di esplosioni in prossimità di madrase e in zone rurali di confine. Le autorità pakistane hanno indicato genericamente otto obiettivi colpiti, senza fornire numeri ufficiali su vittime o danni collaterali. Le informazioni restano parziali e in attesa di conferme indipendenti da organismi internazionali o agenzie umanitarie.

Fonti afghane e dichiarazioni sul campo

Le informazioni restano parziali e in attesa di conferme indipendenti da organismi internazionali o agenzie umanitarie. Media locali, tra cui TOLO News, e fonti regionali segnalano che droni e aerei hanno colpito distretti specifici.

I resoconti suscitano preoccupazione per la presenza di civili nelle aree interessate. Un portavoce talebano ha dichiarato che alcune vittime sarebbero civili, senza fornire numeri dettagliati. Il contrasto di versioni e la limitata accessibilità al territorio rendono difficile verificare in modo indipendente l’entità dell’operazione militare e le conseguenze umane sul terreno.

Contesto regionale e possibili implicazioni

La decisione di condurre operazioni transfrontaliere risponde alla crescente frustrazione di Islamabad per la ripetizione di attacchi sul proprio territorio. Le fonti militari pakistane attribuiscono gli ultimi episodi principalmente al TTP e ad altre formazioni già segnalate nelle indagini precedenti.

Le relazioni bilaterali con il vicino non hanno registrato un miglioramento stabile. Negli ultimi anni si sono alternate fasi di scontri di confine e negoziati mediati da Paesi terzi, con risultati intermittenti. Un’escalation prolungata rischia di peggiorare la sicurezza regionale e di ampliare le tensioni diplomatiche tra i due Stati.

La limitata accessibilità alle aree interessate rende difficile una verifica indipendente dell’entità delle operazioni e delle conseguenze umanitarie. Restano attesi ulteriori chiarimenti da fonti internazionali e organi umanitari per quantificare l’impatto sul terreno.

Analisti e osservatori internazionali sottolineano che la stabilità regionale dipende anche dalla capacità delle autorità locali di impedire l’uso del territorio da parte di elementi armati con obiettivi esterni. Al contempo, l’intervento diretto solleva interrogativi sul rispetto della sovranità statale e sui possibili effetti collaterali, tra cui spostamenti di popolazione e recrudescenze di violenza.

In assenza di dati ufficiali verificabili sul numero di vittime e sull’efficacia dei bombardamenti, la vicenda resta aperta e influenzerà i futuri rapporti diplomatici e di sicurezza. La comunità internazionale osserva gli sviluppi e sul terreno si attende chiarezza sulle conseguenze umanitarie delle azioni militari, in particolare dalle autorità competenti e dagli organismi di assistenza.