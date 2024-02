Era il 1997 quando vinsero l’edizione del Festival di Sanremo e, dopo 27 anni, i Jalisse sono tornati sul palco dell’Ariston. La coppia si è esibita con “Fiume di parole“, la canzone vincitrice della 47esima edizione del Festival.

Sanremo: tornano i Jalisse

Dopo 27 anni i Jalisse sono tornati a cantare sul palco dell’Ariston. Lo stesso Amadeus, nella conferenza stampa della mattina, aveva detto di “non sapere nulla“. L’annuncio, infatti, è arrivato da Fiorello sotto la pioggia battente nella Città dei fiori. I due sono stati presentati da Fiorello e da Amadeus come se fossero in gara: “Adesso un momento atteso da 27 anni” esordisce Fiorello. “Era il 1997 quando hanno vinto il Festival di Sanremo e da quella volta non sono più saliti su questo palco. Per il piacere dei fan, per il piacere di Fiorello e anche per il piacere di Amadeus, annunciamo il ritorno al Festival della Canzone Italiana i Jalisse” che vengono accolti da un grande applauso.

Fiorello l’artefice dell’ospitata

Dall’Aristonello, è stato Fiorello ad annunciare la presenza dei Jalisse. Erano da poco pasate le 23 della quanrta puntata quando è arrivata la sopresa, anche per Amadeus. Ad accogliere la coppia c’era anche Beppe Vessicchio che ha poi diretto l’orchestra al momento dell’esibizione.

