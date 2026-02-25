Naike Rivelli torna a far parlare di sé a Sanremo, scagliandosi contro Fedez durante la settimana del Festival. Con toni duri e senza mezzi termini, la figlia di Ornella Muti denuncia un episodio che l’ha lasciata «sconvolta» negli spazi di Casa Sanremo, puntando il dito contro il comportamento del rapper e la sua numerosa scorta.

Sanremo 2026, Naike Rivelli si scaglia contro Fedez: “Ho visto una roba sconvolgente”

La figlia di Ornella Muti ha scelto questa volta di alzare la voce contro il rapper milanese Fedez. In un video condiviso sui social, l’attrice non ha risparmiato parole dure, raccontando di un episodio che l’ha lasciata sbalordita: “Ho visto una roba sconvolgente“, ha esordito, precisando subito il suo curriculum di esperienze mondane: “Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo“.

Secondo Naike, il comportamento del cantante avrebbe creato un vero e proprio disagio negli spazi di Casa Sanremo, dove artisti e ospiti si incontrano tra eventi e interviste. “Ha bloccato tutta Casa Sanremo passando con sette persone come fosse il re di ‘stica**i… Tutti noi bloccati“, ha raccontato, spiegando di aver dovuto spingere per poter uscire e prendere aria.

L’attrice ha inoltre aggiunto un affondo personale che ha attirato l’attenzione dei follower: “Vorrei dire a tutti che a mio avviso gli uomini che girano con cinque, sei, sette guardie del corpo secondo me… palle zero… tutto zero. Non diventate così, fidatevi di me“.

Naike Rivelli attacca Fedez sui social: consigli per chi vuole il successo

Il video di Naike Rivelli non si limita a descrivere l’accaduto, ma diventa un vero e proprio sfogo contro atteggiamenti che, a suo avviso, rivelano arroganza e presunzione. “Mai ho visto mia mamma atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia“, ha sottolineato. L’ex concorrente di Pechino Express ha quindi colto l’occasione per lanciare un monito ai giovani che ambiscono alla fama: “Chiunque di voi diventerà famoso, non diventate così perché è brutto“.

Con queste dichiarazioni, Naike Rivelli scalda il clima della 76esima edizione del Festival, confermandosi ancora una volta come voce irriverente e pronta a far discutere, capace di mescolare osservazioni pungenti a consigli quasi paterni per chi si affaccia al mondo dello spettacolo.