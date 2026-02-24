Fedez partecipa al Festival di Sanremo in compagnia di Marco Masini con il brano “Male Necessario” e ha voluto parlare alla stampa assiepata al di fuori del teatro Ariston per le varie dirette che avverranno nel corse delle giornate Sanremesi.

Fedez e la sua presenza sul palco dell’Ariston

Fedez è presente sul palco dell’Ariston assieme a Marco Masini, i due infatti si ritrovano dopo aver interpretato nella serata delle cover lo scorso anno il brano “Bella Stronza”.

Ora i due saranno uniti con un brano scritto da loro e che tratta di un tema importante. Il brano già cantato nella prima serata è destinato ad essere uno dei favoriti da parte della stampa, anche se la voce più importante sarà il pubblico.

L’intervento del cantante a “La volta buona”

Fedez è stato intervistato dal programma “La volta buona” che vede Caterina Balivo e i suoi ospiti presenti all’Ariston per commentare quanto accade dentro al teatro.

Immediata la domanda sul futuro di Fedez come padre, visto che è circolata la voce che lo vedrebbe in procinto di diventare padre per la terza volta.

“Non devo fare nessun annuncio” – questo il commento di Fedez che smorza sul nascere il gossip legato alla sua vita privata come riportato anche da Il Gazzettino.

Ora quindi gli interessi saranno puntati sulla canzone che porteranno in gara per far si che possa raccogliere tutti gli onori del pubblico.