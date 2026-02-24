La prima puntata del Festival di Sanremo 2026 ha visto tra gli ospiti il cantante Tiziano Ferro che è tornato sul palco dell’Ariston dopo diversi anni dall’ultima volta portando in scena le sue canzoni più famose della carriera che è giunta quest’anno al 25esimo anniversario.

Tiziano Ferro, la sua presenza a Sanremo

Tiziano Ferro entra sul palco del teatro Ariston e immediatamente inizia a cantare, niente orchestra solo la sua voce che catalizza l’attenzione del pubblico sia in teatro che a casa.

Spazio a pezzi storici come “Ti scatterò una foto” e a nuove hit come “Sono un Grande” che il pubblico ha cantato a squarciagola.

Al termine della performance ha parlato con Carlo Conti, scherzando sul fatto che questo è l’ultimo festival che il conduttore condurrà.

Non ha cantato “Sere nere” nel medley

Nel medley che Tiziano Ferro ha portato in scena anche “Perdono” ma non è arrivato un pezzo che tutti volevano cantare ma che non è apparso.

Il pezzo in questione è naturalmente “Sere nere” parte del primo album di successo in carriera “Centoundici” che lo ha lanciato in Italia e nel mondo.

Una mancanza che non è passata inosservata e che ha lanciato una discussione social tra i fans che sono rimasti sorpresi e delusi.