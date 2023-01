Grande paura per la cantante Giorgia che potrebbe rischiare grosso in vista di Sanremo 2023 a causa della rivelazione involontaria del testo del suo brano.

L’errore è stato subito corretto e il testo è sparito da internet, peccato che alcuni hanno pensato di fare uno screenshot.

Sanremo, spoilerato il testo della canzone di Giorgia: ecco cosa rischia

Il brano che porterà Giorgia al Festival della canzone italiana si intitola: “Parole dette male“. A commettere il gravissimo errore sembra che sia stato, come si apprende da Davidemaggio.it, un negozio di musica specializzato nella vendita online che si chiama “Discoteca laziale“.

Il nuovo disco di Giorgia che dovrebbe uscire il 17 febbraio 2023 poteva essere preordinato e, insieme alla copertina e ai testi è comparso anche il brano della canzone che gareggerà a Sanremo.

Giorgia potrebbe essere esclusa da Sanremo o sanzionata

Secondo il regolamento del Festival di Sanremo è assolutamente vietato, pena l’esclusione ed una multa, rivelare anticipatamente il testo del brano in gara. I fan sono estremamente preoccupati dato che Giorgia potrebbe rischiare grosso.

Visti i precedenti come quelli di Fedez e Gianni Morandi, non dovrebbero essereci nè la sanzione nè l’esclusione dato che la colpa non è nemmeno della cantante.