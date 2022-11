Amici, Giorgia racconta le scaramucce con Emanuel Lo

Ospite ad Amici Giorgia ha raccontato delle scaramucce col compagno Emanuel Lo: lui però l'ha elogiata, tanto da farla emozionare.

Giorgia è stata ospite nella puntata di Amici di domenica 13 novembre per presentare il suo nuovo singolo. La cantante, ne ha approfittato anche per raccontare alcune scaramucce avute in casa con il suo compagno Emanuel Lo. Quest’ultimo però l’ha infine elogiata, tanto da farla emozionare.

Emanuel ricopre il ruolo di insegnante di danza quest’anno. Forse non tutti sanno che lui e Giorgia sono una coppia. Giorgia è sempre molto ansiosa prima di un’esibizione e non riesce a nascondere questo suo status davanti alle telecamere, a differenza di Emanuel che è più “zen” in ogni situazione.

Giorgia, le scaramucce con Lo: “Mi irrita il suo essere zen”

Giorgia ha parlato ad Amici delle scaramucce avute in casa con Emanuel Lo, in quanto lui sarebbe una persona troppo pacata e riflessiva.

L’artista ha spiegato: “Mi irrita a me quel suo essere zen, quanto me irrita! Le donne a un certo punto hanno bisogno di una litigata intensa, no? E non c’è modo”.

Emanuel a Giorgia: “Sei pazzesca sempre”

Nonostante tutto, Emanuel Lo ha elogiato la sua Giorgia con queste parole piene di affetto e di amore: “Sei pazzesca sempre. Io sono il primo fan, lo sono sempre stato”. Sempre rivolgendosi alla sua compagna, l’insegnante di danza ha concluso: “Sei stupenda”.

I due si sono baciati e poi lei ha lasciato lo studio di Amici.