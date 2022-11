Gf Vip, Pamela Prati è positiva al Covid: “Spero di riprendermi presto”

Un nuovo contagio si aggiunge ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Anche Pamela Prati, fresca di eliminazione, è positiva al Covid.

Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita si aggiunge all’elenco dei positivi al Covid un altro concorrente. Si tratta di Pamela Prati. La showgirl, eliminata dalla casa nei giorni scorsi, ha dato l’annuncio su Instagram.

Nel frattempo, in virtù di ciò, il televoto è stato sospeso. La puntata del Grande Fratello, prevista il prossimo 14 novembre, andrà in onda regolarmente. Per avere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda non dovremo attendere molto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati)

Pamela Prati è positiva al Covid: l’annuncio sui social

Così Pamela Prati ha annunciato la sua positività al Covid nel post condiviso su Instagram:

“Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata.

Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, La vostra Pami”.

Rischia anche Alfonso Signorini?

Nel frattempo i fari sono puntati anche sul conduttore Alfonso Signorini. Quest’ultimo era stato baciato dalla showgirl e ormai ex gieffina.

Da non sottovalutare il fatto che nel corso della puntata del Gf Vip di giovedì 10 novembre, Pamela Prati aveva baciato sulla bocca anche Marco Bellavia: a questo punto cosa succederà?