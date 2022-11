Clamorosa ipotesi di un focolaio Covid al GF Vip 7, i social si interrogano su alcune circostanze che hanno preso piede con la "febbre" di Patrizia

Clamorosa ipotesi di un focolaio Covid al GF Vip 7, i social si interrogano sulla domanda di gossipetv. Sono ben tre i vipponi che all’improvviso sono scomparsi dalla casa fuori dalle dinamiche del reality. In ballo ci sono alcune circostanze che sembrerebbero indicare quanto meno che un problema sanitario potrebbe essersi verificato nella casa di Cinecittà, questo almeno secondo quanto azzarda gossipetv in un suo lancio di cui riportiamo il merito.

Il dato empirico è che sono ben tre i vipponi che all’improvviso sono scomparsi dalla casa fuori dalle dinamiche del reality, cioè in situazioni che possono essere definite “particolari” anche a non voler sposare la tesi della fonte.

L’ipotesi di un focolaio Covid al GF Vip

Fonte che sostiene come quella del Covid nella casa del Gf Vip sia una ipotesi che sta circolando in queste ore sui social.

Perché? Perché ci sono concorrenti scomparsi in un attimo. In mattinata i Vipponi erano stati invitati dagli autori a trascorrere del tempo in giardino, il tutto con l’ordine di non entrare in casa per una qualche forma di intervento decisamente laborioso. Mancava fra loro tranne Patrizia Rossetti che è via ormai da tempo.

Via Patrizia con la febbre, poi Attilio e Charlie

Gossipetv spiega che “Wilma Goich ha detto che Patrizia aveva la febbre a 38 dopo la puntata di giovedì sera”.

La Rossetti è stata quindi messa in isolamento da qualche parte in attesa di rimettersi e il comunicato del Grande Fratello in merito farebbe fede. E non è finita perché a scomparire poi sono stati altri due vipponi e senza dinamiche: Charlie Gnocchi e Attilio Romita non si vedono più in casa e ci si chiede cosa possa essere successo. Poi in confessionale sono stati chiamati uno per uno i Vipponi, gossipetv sostiene che sia stato fatto “forse per sottoporsi al tampone”.