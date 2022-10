GF Vip, Charlie Gnocchi senza mutande in piscina: i dettagli

Charlie Gnocchi si è tolto le mutande nella piscina del GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo uno scherzo subito da parte degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip Charlie Gnocchi si è tolto le mutande nella piscina del reality show.

Charlie Gnocchi: le mutande al GF Vip

Charlie Gnocchi ha “dato spettacolo” al Grande Fratello Vip 7 quando inaspettatamente, dopo esser stato buttato dai concorrenti del programma tv nella piscina del reality show, si è tolto le mutande.

“C’è la telecamera!“, “Si è levato le mutande, è senza mutande!“, “Ci sono le telecamere sotto“, hanno subito urlato i suoi coinquilini, increduli per quanto fatto da Charlie.

La regia non ha commentato l’accaduto e, in tanti, hanno riso per la reazione di Charlie Gnocchi, che forse preso dalla goliardia del momento ha deciso di restare senza mutande senza curarsi degli sguardi indiscreti della regia del programma.

I ragazzi buttano Charlie in piscina e lui si toglie le mutande #GFvip pic.twitter.com/rGzNkH3qkR — Andrea 💙 (@andrea9737268) October 8, 2022

Il caso Bellavia al Grande Fratello Vip

Charlie Gnocchi, così come altri concorrenti del reality show, è finito nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi per come ha trattato Marco Bellavia, che ha deciso di ritirarsi dal programma proprio per via del bullismo subito da parte dei suoi compagni d’avventura. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e sembra che Bellavia sia intenzionato a tornare al reality show per avere un faccia a faccia con gli ex compagni d’avventura.

In tanti sui social si sono lamentati perché la produzione del programma non ha preso provvedimenti contro Charlie, Gegia e Cristina Quaranta, che nei giorni scorsi hanno continuato a parlare male dell’ex concorrente(salvo poi essersi scusati in diretta tv).