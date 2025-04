L’inquietante vicenda che coinvolge Stefano Argentino e Sara Campanella continua a suscitare shock e indignazione. Mentre l’inchiesta rimane aperta, una nuova e sconvolgente prova sta emergendo: un audio esclusivo che rivela dettagli inquietanti sullo stalking subito dalla vittima. Questo nuovo elemento potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche del caso e gettare ulteriore luce su un comportamento che ha suscitato paura e preoccupazione.

L’omicidio di Sara Campanella e la confessione di Stefano Argentino

Stefano Argentino ha ammesso la sua colpevolezza. L’interrogatorio di garanzia, che è durato circa due ore, ha visto il 26enne rispondere alle domande dei pm, dopo essere stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sara Campanella, una giovane di 22 anni.

Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di aver cercato la vittima il giorno del delitto per chiedere informazioni riguardo a un’operazione a cui si era sottoposta e per capire il motivo per cui non avesse risposto a un messaggio che le aveva inviato a gennaio. Ha poi aggiunto che la ragazza, come accaduto in altre occasioni, si era mostrata distante e indifferente. Riguardo all’aggressione non ha fornito dettagli, limitandosi a dire di essere scappato perché non sapeva come reagire.

Omicidio Sara Campanella, l’audio shock in cui la giovane cerca di respingere Stefano Argentino

Nel file audio, diffuso in esclusiva dal programma Mattino 4, si percepiscono i ripetuti tentativi di Sara di liberarsi dall’ossessione e dalla pressione incessante di Stefano Argentino, che si manifestano in un comportamento sempre più invasivo e violento.

Registrato mesi prima del crimine, l’audio documenta le continue molestie psicologiche e lo stalking a cui la giovane era sottoposta. Durante la conversazione, Argentino non smette di fare domande ambigue e opprimenti, mentre Sara insiste con fermezza nel chiedere di essere lasciata in pace.

“Non voglio nulla con te. Spero, dopo un anno, di essere stata chiara. L’ultima volta ti ho detto di lasciarmi in pace, cosa hai capito di questa cosa? Ora te lo ridico. Tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada, o mi devi seguire ancora?”.

Anche questa volta, la reazione del suo assassino è di natura persecutoria: “Perché dici così? Cosa vuoi ottenere?”. Sara è fermissima nel ribadire che non desidera nulla, a differenza di lui che la perseguita pur di parlare con lei.