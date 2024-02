Urne aperte in Sardegna dalle 6.30 fino alle 22 di oggi, si vota per le elezioni regionali

Sardegna alle urne per le nuove elezioni regionali, seggi aperti dalle 6:30 alle 22 di oggi, 25 febbraio.

Seggi aperti per le operazioni di voto regionali. Ecco come votare

In Sardegna oggi è il giorno delle elezioni per eleggere il nuovo Presidente della Regione, dopo le votazioni fino alle 22 di oggi, lo scrutinio avverrà domani mattina, 26 febbraio, alle 7.

Si vota, con la stessa scheda di colore verde e scrivendo il nome del candidato consigliere, anche per il rinnovo dell’assemblea legislativa sarda: sono 1415 gli aspiranti suddivisi in 26 liste per 58 posti disponibili su 60.

Prevista anche la doppia preferenza di genere: in questo caso occorrerà indicare due nomi di aspiranti consiglieri di sesso diverso, candidati nella stessa lista.

Consentito, inoltre, il voto disgiunto, ossia esprimere la preferenza per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro.

Elezione del nuovo Presidente di Regione in Sardegna. Ecco i nomi dei candidati

Quattro gli aspiranti governatori che desiderano la carica di Presidente di Regione: Lucia Chessa per Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda, Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s e Paolo Truzzu per il centrodestra.

Elezioni regionali Sardegna, attesi 1,4 milioni di elettori

Grande attesa in queste elezioni del 2024 poiché nel 2019, il 24 febbraio, tanti furono i problemi per la proclamazione dei consiglieri regionali e del Presidente di Regione.

Andarono a votare soltanto il 53,7% degli elettori e ci volle un mese per la proclamazione ufficiale dei 60 consigliere regionali e del Presidente di Regione, a causa dell’impossibilità in molti seggi elettorali di completare lo spoglio nei tempi di legge.