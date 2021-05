Un comune della Sardegna è completamente senza casi di contagio di coronavirus. Si tratta di Oschiri che è tornato covid-free.

Dopo le Isole Capri e Procida nel golfo di Napoli che si appresterebbero già nelle prossime ore a diventare libere dal Coronavirus, grazie anche ad una campagna vaccinale proseguita in modo spedito, un altro comune diventato covid-free. Questa volta siamo in Sardegna, a Oschiri un comune della provincia di Sassari che è tornato privo di casi di covid.

A darne notizia il sindaco di Oschiri Roberto Carta che sui social ha tra le altre cose fatto sapere che già un terzo della popolazione ha ricevuto la prima dose del vaccino. Nel frattempo sempre nella provincia di Sassari, stanno calando notevolmente i contagi in due comuni ovvero Uri e Burgos.

Sardegna Oschiri covid free – la nota del Sindaco Carta

A spiegare in modo sintetico seppur esaustivo la situazione nel comune di Oschiri tornata covid-free, il primo cittadino del comune di Oschiri Roberto Carta che sui social oltre 1000 persone ovvero, un terzo del Paese ha già ricevuto la prima dose: “Oschiri ha superato quota 1000 persone cui è stata somministrata almeno la prima dose di vaccino (un terzo del paese).

Al momento attendiamo istruzioni per proseguire con le restanti categorie fragili e poi gli over 70. Oschiri è nuovamente senza casi di contagio al Covid-19″.

Non sono mancate poi delle riflessioni sulla festa del primo maggio da poco trascorsa: “Oggi un primo maggio di riflessione. Diritto alla salute e diritto al lavoro sono ormai la stessa cosa. Operare bene per la gestione della pandemia e per la salute significa, nell’immediato, tutelare il lavoro e le opportunità lavorative.

Il 1º maggio, tanti di noi, molto spesso, lo hanno trascorso nella cornice del lago Coghinas. Per il prossimo primo maggio si spera in un giorno “normale” da passare in riva al lago”.

Sardegna Oschiri covid free – calano i casi a Uri

Oltre a Oschiri, la situazione è nettamente migliorata anche in due comuni nel sassarese ovvero Burgos e Uri, così come hanno reso i due rispettivi sindaci. In particolare il comune di Uri sono stati rilevati 11 casi: “Cerchiamo di tutelare con le nostre azioni questo grande risultato – ha dichiarato il primo cittadino. Come abbiamo potuto constatare, è sufficiente un momento di disattenzione per retrocedere dentro il tunnel dal quale iniziamo a vedere la luce, ma che non abbiamo ancora finito di percorrere”, le parole del sindaco di Uri Lucia Cirroni.

Sardegna Oschiri covid free – migliora anche la situazione di Burgos

A Burgos invece i casi sono diminuiti da dieci a sette: “Appartengono tutti allo stesso nucleo familiare, hanno fatto il tampone tre giorni fa e speriamo che risultino negativi, in quanto sono rinchiusi da quasi un mese. La situazione è nettamente migliorata”, ha fatto sapere il sindaco Leonardo Tilocca.