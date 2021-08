Sardegna, Solinas sul concerto di Salmo: “Non ho autorizzato alcun evento” e attacca Fedez

Nella serata del 14 agosto 2021, il Presidente della Sardegna, Christian Solinas, ha replicato alle accuse mosse da Fedez, in merito al concerto di Salmo

Non sembra placarsi la bufera mediatica che si è abbattuta sul rapper Salmo, dopo che il cantante ha tenuto un concerto a Olbia, nella serata di venerdì 13 agosto 2021, totalmente in barba alle normative anti-contagio.

In prima linea contro Salmo si è schierato il collega Fedez, che ha attaccato duramente anche i vertici della Regione Sardegna, per questo motivo il Presidente della Regione, Solinas, ha replicato alle accuse mosse contro di lui dal marito della Ferragni.

Solinas sul concerto di Salmo: “Grave e pericoloso errore”

Non accennano a placarsi le polemiche sul concerto organizzato da Salmo a Olbia, per sostenere le famiglie colpite dagli incendi in Sardegna, una trovata benefica che si è trasformata in un maxi assembramento di giovani, per la maggior parte privi di mascherina e di alcuna forma di distanziamento sociale.

Nella serata di sabato 14 agosto 2021, sulla vicenda si è espresso il Governatore della Sardegna, ossia Christian Solinas, ecco cosa ha dichiarato:

“Non si rimedia ai danni di un incendio appiccandone un altro. Il concerto improvvisato ad Olbia con l’intento, almeno così è stato detto, di sostenere le popolazioni danneggiate dai roghi, potrebbe averne acceso un altro, pandemico, considerata la grande folla di giovani accalcati e privi di protezione”.

Solinas ha poi definito l’evento di beneficienza con queste esatte parole:

“Un grave e pericoloso errore“.

Solinas attacca Fedez sul concerto di Salmo: “Nessuna autorizzazione dalla Regione“

Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, è poi passato alla replica alle accuse mosse da Fedez nei suoi confronti e nei confronti del Sindaco di Olbia, in particolare il Governatore ha voluto precisare che nessuna autorizzazione per l’evento è stata concessa a livello regionale, ecco le sue specifiche dichiarazioni in merito:

“Come è un errore affermare che l’evento è stato autorizzato dalla Regione, come scritto dal cantante Fedez, che ha ingaggiato con il collega un tiro incrociato di accuse insulti che pur appassionandomi assai poco, mi spinge ad intervenire per chiarire la verità”.

E ancora:

“Quindi l’amico Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sappia che non ho autorizzato alcun evento. Quanto al modo e agli strumenti per difendere dal virus non solo i Sardi ma anche i nostri graditi ospiti come lui, sappia vi sono migliaia di persone ogni giorno, ogni momento, impegnate non a chattare sotto l’ombrellone, ma a spendersi sul campo con generosità e dedizione”.

Solinas sul concerto di Salmo: nessuna replica da parte del Sindaco di Olbia

Mentre il Governatore della Sardegna si è prontamente attivato per replicare alle accuse mosse alla Giunta Regionale e Comunale, in merito alla gestione dell’evento di Salmo, che rischia di trasformarsi in un mega focolaio di Covid-19, nessuna replica sembra al momento essere pervenuta da parte di un altro soggetto che è stato attaccato da Fedez, in particolare stiamo parlando del Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.