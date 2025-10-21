Primo giorno di carcere per l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Ma, com’è la sua cella? Come vivrà i prossimi anni? Ecco quale sarà la sua giornata tipo.

Nicolas Sarkozy è in carcere: com’è la sua cella?

Nicolas Sarkozy è stato condannato in via definitiva a 5 anni di detenzione per corruzione e associazione a delinquere.

Da oggi, martedì 21 ottobre 2025, l’ex presidente francese, si trova nel carcere parigino la Santé, nella sezione dedicata ai detenuti considerati vulnerabili. In quest’aerea le celle sono di circa 9 metri quadrati e, recentemente, sono state restaurate al fine di migliorare le condizioni igieniche e fornire maggiore sicurezza. La cella si Sarkozy ha un letto singolo, una piccola scrivania, un bagno privato, un lavabo e una finestra con apertura limitata. Pareti spoglie e arredi funzionali. L’ex presidente francese potrà usare una linea telefonica sorvegliata, ma non potrà avere con sé il cellulare, mentre altri dispositivi elettronici devono essere prima soggetti ad approvazione.

Nicolas Sarkozy è in carcere: la sua giornata tipo, tra libri, tv, isolamento e sorveglianza

Primo giorno di detenzione al carcere parigino le Santé per Nicolas Sarkozy. Abbiamo visto com’è fatta la sua cella ma, la sua giornata tipo invece? Innanzitutto sottolineiamo che l’ex presidente francese ha potuto portare con sé pochissimi oggetti personali, come foto e tre libri, tra cui pare ci sia “Il Conte di Montecristo” e una biografia di Gesù. Ma partiamo ora dall’inizio. la sveglia automatica verso le 7.00, con la successiva apertura della cella da parte delle guardie carcerarie e controllo di routine (identità, stato della cella, verifica degli oggetti personali). Dopo la colazione, servita in cella (ricordiamo che Sarkozy è in isolamento), l’ex presidente potrà dedicarsi o alla lettura o alla preparazione dell’appello. Per un’ora ogni giorno, Sarkozy potrà uscire nel cortile del carcere, ma senza avere contatti con altri detenuti. Dopo il pranzo, sempre in cella, se autorizzato, l’ex presidente francese potrà accedere a spazi quali la biblioteca o ad aree per fare attività fisica, ma sempre senza contatti con altri detenuti. Sarkozy avrà un televisore con canone mensile a 14 euro. La cena viene servita nel tardo pomeriggio e, dopo le 19.00, Sarkozy dovrà rientrare in cella per la notte. Vista l’importanza del personaggio, Sarkozy sarà monitorato in ogni spostamento oltre che scortato dalle guardie carcerarie. Per quanto riguarda le visite, avverranno con controllo visivo e nessuna possibilità di contatto. Vista la sua condizione di isolamento, Sarkozy non potrà partecipare ad attività di gruppo o laboratori comuni.