Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni per associazione a delinquere. Ecco cosa è successo.

Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy colpevole di associazione a delinquere, condannandolo a 5 anni. Per la prima volta è stato quindi emesso un ordine di carcerazione per un ex presidente della Repubblica.

Nathalie Gavarino, la presidente del tribunale, ha spiegato i motivi della condanna: Sarkozy è stato ritenuto colpevole di associazione a delinquere per aver “consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari” parte del regime libico. L’ex presidente è stato invece assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nell’ambito del presunto finanziamento libico nella sua campagna per le presidenziali del 2007. Sarkozy dovrebbe andare in carcere tra qualche giorno, probabilmente nel carcere parigini della Santé, nel braccio “dei vulnerabili”, ovvero dove vanno i condannati famosi, soprattutto politici.

Parigi, Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni: “Questa ingiustizia è uno scandalo”

Come visto, l’ex presidente francese Nicola Sarkozy è stato condannato a 5 anni per associazione a delinquere, ecco le sue prime parole: “questa ingiustizia è uno scandalo. Dormirà in carcere ma a testa alta.” Sarkozy presenterà ricorso per cercare di dimostrare la propria innocenza.