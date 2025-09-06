Tragedia a Sassano, in provincia di Salerno, dove un giovane di appena 24 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata dal ragazzo si sarebbe schiantata contro un muro, senza lasciare scampo al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La comunità locale è sconvolta per l’epilogo di una vicenda così improvvisa e drammatica.

Sassano, auto si schianta contro un muro

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, un grave incidente stradale ha scosso la frazione Silla di Sassano. Un’auto, guidata da un giovane che stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici, si è schiantata contro un muro, senza lasciare scampo al conducente. Il ragazzo era solo in auto quando ha perso il controllo del veicolo, impattando violentemente contro il muro di un’abitazione.

Sassano, auto si schianta contro un muro: chi era il 24enne morto

La vittima è Francesco Rocco Comuniello, 24 anni, originario di Sala Consilina. I soccorsi del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto salvarlo, mentre i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La comunità locale è profondamente sconvolta per la perdita del giovane, molto conosciuto e stimato. I funerali si terranno domani alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Pantano di Teggiano.