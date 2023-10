Tragedia a Sassari: una donna di 57 anni è morta sul colpo dopo essere caduta dal balcone. Il terribile incidente domestico è avvenuto ieri a Monte Petrosu, una frazione di San Teodoro. La vittima stava lavando i vetri delle proprie finiste quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata dal secondo piano.

Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno provato a rianimarla sul posto, senza risultati. In supporto è atterrato Echo Lima 1, che ha trasportato d’urgenza la vittima nell’ ospedale San Francesco di Nuoro. In condizioni gravissime, c’erano poche speranze per la donna precipitata dal secondo piano del proprio balcone.

A Sassari una 57enne è precipitata dal balcone mentre stava lavando i vetri delle finestre. Non c’è stato niente da fare per la vittima, morta sul colpo dopo un volo di cinque metri. Le condizioni della vittima si sono dimostrate gravissime fin dai primi istanti, tantoché è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri di Sassari, a cui spetterà ricostruire la dinamica del tragico accaduto.

Troppo gravi le ferite alla testa riportate in seguito al violento schianto sul cemento: i medici non hanno potuto salvare la vita della donna, morta a 57enne a causa di un terribile incidente domestico.