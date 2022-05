Sassari, ferisce il rivale alla testa con una katana dopo una lite per una mancata precedenza

Una lite fra automobilisti per una mancata precedenza si poteva trasformare in tragedia: un uomo di Sassari ha colpito il suo "rivale" con una katana

Una normale lite fra due automobilisti si stava trasformando in una vera e propria tragedia. L’accesa discussione è avvenuta a Sassari, capoluogo della omonima provincia in Sardegna, dove un uomo ha colpito il suo “rivale” con una katana.

Sassari, la mancata precedenza e la furiosa lite tra due uomini

L’acceso diverbio tra i due uomini è avvenuto oggi, 17 maggio, verso le ore 11 della mattina. Il motivo del contendere è stata una precedenza non rispettata in via Maddalena, nel centro storico della città di Sassari. Uno dei due automobilisti ha mancato uno stop, facendo andare su tutte le furie l’altro. Dagli insulti si è passati molto velocemente alle mani, finchè uno dei due ha preso una katana dalla propria automobile per colpire il suo “rivale”.

L’arma ha colpito alla testa l’uomo, ferendolo fortunatamente in maniera non grave.

L’arrivo della Polizia e l’arresto dell’aggressore

L’aggressore è stato immediatamente fermato dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale ed è stato momentaneamente rinchiuso nella camera di sicurezza della questura. La katana è stata posta sotto sequestro e l’automobilista ferito è stato portato al Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso.