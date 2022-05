Savigliano, donna investita e uccisa nel parcheggio di un supermercato

Una 62enne è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada in un parcheggio di un supermercato di Savigliano.

L’incidente è avvenuto all’interno del parcheggio della Coop di via Galimberti, nel paese in provincia di Cuneo. Coinvolti nell’incidente sono una Fiat 500 ed una donna che stava attraversando a piedi ma aveva con se una bicicletta. La notizia si apprende dal quotidiano La Stampa. La persona a bordo dell’auto non è scappata ma ha prestato soccorso alla donna di 62 anni che è stata investita.

I soccorsi e le indagini

I soccorsi sono arrivati immediatamente ed oltre all’ambulanza con un medico a bordo, su luogo del sinistro è arrivato anche un elicottero. Purtroppo, però, per la 62enne non c’è stato niente da fare ed è deceduta durante il trasporto in ospedale. L’incidente è avvenuto questa mattina, 17 maggio 2022, alle ore 10:00 circa. Sul caso sta indagando la polizia municipale di Savigliano.