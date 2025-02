Commissioni Satispay: ecco cosa cambia da aprile per i pagamenti inferiori a ...

Commissioni Satispay: ecco cosa cambia da aprile per i pagamenti inferiori a ...

Novità per chi usa Satispay a partire dal 7 aprile 2025: ci sarà infatti una nuova commissione anche per i pagamenti sotto i 10 euro.

Satispay, nuove commissioni da aprile: cosa cambia per i pagamenti sotto i 10 euro

A partite dal prossimo 7 di aprile, Satispay ha deciso l’introduzione di una commissione dell’1% anche per i pagamenti nei negozi fisici anche sulle somme sotto ai 10 euro, che fino a ora ne erano esenti. La commissione sarà a carico degli esercenti. Satispay ha sottolineato che questo cambiamento non avrà impatto sugli utenti che potranno quindi continuare a usufruire del servizio in modo gratuito, senza quindi dover pagare alcuna commissione.

Assoutenti: “Penalizzati i piccoli esercenti”

Il presidente dell’associazione Assoutenti, Gabriele Melluso, è intervenuto sulle nuove commissioni di Satispay: “si tratta di una decisione che penalizza sia i consumatori che i piccoli esercenti. Uno dei punti forza di Satispay era proprio l’assenza di costi fissi per i pagamenti di piccola entità, un fattore che ha favorito la diffusione del servizio tra i cittadini e le attività di vicinato. Ora, con l’introduzione delle commissioni anche per i pagamenti sotto i 10 euro, si rischia di colpire proprio quei soggetti che più hanno bisogno di strumenti di pagamento digitale accessibili ed economici.”