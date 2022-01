Saturimetro per dito: i migliori modelli ordinabili online

Il saturimetro per dito, disponibile in modelli da polso o palmari oppure che si collegano con wi-fi, permette di assolvere a varie funzioni.

In questo periodo, a causa dell’emergenza pandemica, si è sentito parlare spesso di saturimetro per dito, diventato uno strumento indispensabile. Cerchiamo di capire come usarlo, a cosa serve, come funziona e anche quali sono i migliori modelli da ordinare sul sito di Amazon approfittando di sconti e offerte.

Saturimetro per dito

Uno strumento, un dispositivo che è noto anche come ossimetro o pulsossimetro che è utile per misurare e monitorare il grado di saturazione dell’ossigeno presente nel sangue. Uno strumento molto facile da usare e non solo nel settore della medicina, ma anche casalingo, proprio per i benefici che permette di apportare.

Un metodo invasivo e non indolore e utile da usare su qualsiasi soggetto, che siano neonati, adulti o persone anziane. Si compone di una sonda che ha la forma di una pinza da applicare a contatto del paziente in modo da misurare e verificare la saturazione dell’ossigeno presente nell’emoglobina. Il saturimetro per dito è composto anche da una unità di calcolo che raccoglie i dati emessi dalla sonda per verificare il livello di ossigeno sul display.

Molto facile da usare, dal momento che basta accenderlo, inserire il dito fino in fondo e lasciare che il led illumini la parte centrale dell’unghia, aspettare alcuni secondi affinché riesca a leggere i risultati di saturazione dell’ossigeno e anche la frequenza cardiaca dal momento che è in grado di monitorare questo dato.

Si può usare il saturimetro per dito per vari scopi: monitora i vari parametri di soggetti affetti da patologie respiratorie, come la bronchite cronica, l’asma, la polmonite. Permette di verificare dei danni alla funzionalità respiratoria in soggetti che sono esposti all’inquinamento ambientale o anche sul luogo di lavoro.

Saturimetro per dito: modelli

Per chi si avvicina per la prima volta a questo dispositivo, sicuramente non è facile individuare il modello più adatto considerando le diverse tipologie che sono presenti in commercio. I modelli di saturimetro per dito tendono a distinguersi sia in base a determinate necessità, ma anche alle funzioni e agli accessori che dispongono.

Il saturimetro per dito è sicuramente la tipologia maggiormente comune da usare sia in casa che in altri ambiti, come appunto gli ospedali o altri luoghi. Ci sono anche palmari che si costituiscono da una sonda e un monitor portatile e risulta essere molto preciso e accurato. Risulta essere più ingombrante ed è utilizzato soprattutto da esperti del settore.

Si possono anche trovare da polso da indossare come fossero un orologio, per un monitoraggio continuo. Sono modelli molto usati dal personale medico. Alcuni modelli funzionano con il cavo che collega la sonda al display oppure hanno un funzionamento tramite il wi-fi e il bluetooth. Il saturimetro per dito da tavolo è molto più grande e ingombrante.

In commercio si trovano pulsossimetri dal design particolarmente accattivante, che si collegano con un app dallo smartphone e permettono di verificare, non solo i livelli di ossigeno nel sangue, ma anche la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Un modello che si adatta molto bene a chi pratica attività fisica per tenere sotto controllo l’ossigeno durante l’esercizio.

Saturimetro per dito Amazon

Per monitorare il livello di ossigeno, questo strumento è fondamentale e si trova sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui una classifica con i migliori modelli di saturimetro per dito tra quelli più desiderati e apprezzati accompagnati da una breve descrizione.

1)Pulsossimetro Pulox Po 100 con display a led

Un saturimetro per dito molto comodo per monitorare e verificare i livelli di ossigeno nel sangue. Si usa in maniera semplice premendo un solo tasto e si spegne in automatico dopo circa 8 secondi. Ha un display a led con grandi cifre. Nella confezione, oltre al prodotto, anche il sacchetto in nylon, il silicone protettore, la custodia e le batterie. Disponibile nei colori bianco, verde, rosa, turchese e in vendita con lo sconto del 43%.

2)Idoit 3 in 1 saturimetro professionale

Un modello di pulsossimetro certificato e professionale, quindi particolarmente affidabile e accurato. Permette di gestire la salute in modo completo. Ha un display OLED per visualizzare ottimi risultati. Si spegne in automatico e garantisce un basso consumo energetico. Basta inserire il dito e premere il tasto per verificare i risultati. Molto leggero e portatile. In vendita con il 15% di sconto. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Lepucare saturimetro da dito professionale

Fornisce una misurazione accurata e affidabile della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno e anche dell’indice di perfusione in pochi secondi. Un dispositivo conforme alle norme, molto leggero e adatto da portare in tasca o in borsa. Ha un basso consumo energetico e si può usare sia in casa che in ospedale. In sconto con il 28%.

