Saviano dopo la vittoria di Meloni: “Stanno già stilando una lista nera di nemici della patria”

Roberto Saviano su Instagram: "Gli elettori di Meloni mi "invitano" a lasciare l'Italia".

Roberto Saviano ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in seguito alla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche 2022. L’autore di Gomorra ha proposto un’immagine a sfondo nero con sopra scritto in bianco: “Resistere”. La foto è stata corredata da una didascalia riportata di seguito: “Leggo il mio nome in tendenza su Twitter perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese.

Questi sono avvertimenti e questa è l’Italia che ci aspetta” e ancora: “Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il fascismo è un’altra cosa”.

Vittoria Giorgia Meloni: tanti i commenti di sostegno a Saviano

Sono stati numerosi i commenti a favore del post di Roberto Saviano. Tanti i follower che gli hanno mandato un breve messaggio di sostegno, del tipo: “Sempre”, “Ti adoro”, “Ora e sempre resistenza”, “Resistenza sempre, Roberto io sono vicina a te”, “Resisteremo senza fare gli stessi errori di ieri”.

Saviano non va via dall’Italia

A fine agosto Roberto Saviano aveva opportunamente smentito la notizia circa il suo addio all’Italia in caso di vittoria di Giorgia Meloni. Lo scrittore ha precisato di non aver mai fatto una simile dichiarazione, ma tale fake news, a detta di Saviano, sarebbe nata da un “meme” spammato a suo dire dalla “comunità fratellista”. Da ricordare come lo scorso 24 settembre sul Guardian sia stato pubblicato un articolo a firma del giornalista e sceneggiatore campano dal titolo “Giorgia Meloni è un pericolo per l’Italia e per il resto dell’Europa”.

Tale il pensiero dello scrittore che ha confermato anche sui suoi canali social.