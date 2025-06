Savigliano, madre e figlio trovati senza vita in casa

Savigliano, incendio in un appartamento, trovati senza vita madre e figlio. Ancora sconosciute le cause del gesto.

Due corpi senza vita all’interno di uno stabile a Savigliano, paese in provincia di Cuneo, dopo aver scoperto i cadaveri i Carabinieri stanno svolgendo le indagini per cercare di scoprire cosa sia successo, svariate ipotesi al momento possono essere tra le cause anche se c’è una pista che gode di maggior considerazione rispetto alle altre.

Incendio in uno stabile a Savigliano

Il fatto di cronaca, riportato dal sito Leggo.it ha avuto luogo in un appartamento del condominio di via Trento a Savigliano, paese in provincia di Cuneo.

A dare l’allarme ai Carabinieri sono stati i vicini che hanno sentito un forte odore di gas provenire dall’appartamento vicino.

L’incendio si è sviluppato nella serata di giovedì 5 giugno e solo dopo aver spento le fiamme le Forze dell’Ordine hanno potuto constatare la presenza di due persone nella casa.

A morire madre e figlio

Le persone senza vita all’interno dell’appartamento sono una signora di 72 anni ed il figlio 40enne. L’ipotesi più probabile che serpreggia tra i Carabinieri è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio.

Ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime ore, anche per comprendere il movente legato al gesto, non escludendo alcuna pista gli investigatori continuano a cercare elementi utili ad una ricostruzione dei fatti.