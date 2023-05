Scadute norme Covid, emergenza migranti al confine tra Usa e Messico

L’America ripiomba nel caos dell’emergenza migranti al confine col Messico con la decadenza del titolo 42, varato da Trump durante l’emergenza Covid e poi mantenuto da Biden

Scadute norme Covid Titolo 42

A mezzanotte, ora di Washington sono scadute le regole dell’era Covid che hanno impedito a centinaia di migliaia di persone di chiedere asilo al confine meridionale degli Stati Uniti.

Da mesi, sotto la pioggia, il freddo poi seguito dal sole infuocato, attendevano quello che per loro è il D-day dei migranti: la fine del Titolo 42, varato da Donald Trump nel 2020 e poi confermato da Joe Biden. Una misura che, a causa dell’emergenza Covid, consentiva di espellere immediatamente i richiedenti asilo.

Di nuovo emergenza migranti al confine

Decine di migliaia di migranti, ormai stremati, premono al confine col Messico mettendo in stato di emergenza El Paso, in Texas: da venerdì si prevede un’ondata di oltre 150mila persone. Con una media di oltre 10.000 ingressi al giorno. Una situazione caotica che rischia di diventare pericolosa per tutti.

“Il confine non è aperto”

Il governo del presidente Joe Biden sembra ridimensionare i sogni dei migranti: “Il confine non è aperto. Le persone che non utilizzano i percorsi legali disponibili per entrare negli Stati Uniti ora devono affrontare conseguenze più gravi, tra cui un divieto di rientro minimo di cinque anni e un potenziale procedimento penale”, ha ricordato il segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas