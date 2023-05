Donald Trump condannato per aggressione sessuale

Trump dovrà sborsare 5 milioni di dollari per la condanna per aggressione sessuale.

L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato dichiarato colpevole per aggressione sessuale: il caso è risalente al 1996.

La giuria di New York ha ritenuto Donald Trump colpevole, non per un vero e proprio stupro, ma di una aggressione sessuale, ai danni della scrittrice Jean Carroll, avvenuta nei camerini di un grande magazzino della Grande Mela nel 1996. Si chiude un processo che farà la storia, e che lascerà una macchia indelebile sull’immagine dell’ex presidente, e sulla sua corsa alle elezioni del 2024.

«Sono qui perchè Donald Trump mi ha violentata. […] Quando ho scritto della violenza, lui ha negato. Ha mentito e ha distrutto la mia reputazione. Sono qui per riprendermi la mia vita».

Così si era presentata la la giornalista ed editorialista, oggi 79enne, che finalmente ha avuto giustizia. Per il crimine, il tycoon dovrà versare alla vittima un risarcimento complessivo di 5 milioni di dollari.

Trump: “Non so chi sia questa donna”

Nonostante la sentenza, Trump continua a sostenere la sua innocenza, e anzi, sostiene di non conoscere e né di ricordare chi sia Jean Carroll: