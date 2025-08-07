Lo scandalo in cui è rimasto coinvolto l’attore romano Raoul Bova si arricchisce di nuovi particolari, davvero inquietanti. Ci sarebbe infatti qualcuno che vorrebbe distruggere l’attore.

Scandalo Raoul Bova: vittima di presunta estorsione

Come ben saprete Raoul Bova è finito al centro del gossip dopo le rivelazioni da parte di Fabrizio Corona, con audio e chat che l’attore si sarebbe scambiato con Martina Ceretti quando stava ancora con Rocio Munoz Morales.

Bova sarebbe anche stato vittima di una presunta estorsione per evitare che audio e chat venissero diffuse. L’attore, inoltre, ha deciso di farsi difendere dall’ex suocera, Annamaria Bernardini De Pace, che vuole aiutarlo a risolvere al meglio questa vicenda. Ora ecco che spunta un nuovo particolare.

Scandalo Raoul Bova: ecco chi vuole distruggerlo

Gabriele Parpiglia, nella sua ultima newsletter, come leggiamo anche su Biccy, ha rivelato un dettaglio davvero inquietante su Raoul Bova, ci sarebbe infatti qualcuno che vuole distruggerlo: “La vicenda Bova va oltre Monzino e la Ceretti. C’è un sistema che aveva progettato di disintegrare l’attore e il mittente dei messaggi ora ha un nome e un cognome. Si chiama Cath, o almeno così è salvata nel suo profilo WhatsApp. Il nome completo è Catherina Droga. E sempre sul suo profilo WhatsApp, il Paese designato dalla mappatura è la Spagna. Un profilo Business. E’ da qui che sono partiti i messaggi contenenti avvertimenti e ricatti in primis per Bova. Questa scheda telefonica è stata usata ad hoc per approcciare con Bova in modo studiato, delinquenziale, programmato e con un obiettivo finale.” Questa Cath dovrebbe comunque essere un prestanome.