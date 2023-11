Dopo lo scherzo telefonico, organizzato da due comici russi, di cui è stata vittima Giorgia Meloni, nella quale la Persidente pensava di essere in contatto con il presidente della commissione dell’unione africana, il centrodestra difende la premier.

Leggi anche: Scherzo Meloni, da Foti a Renzi: così ha reagito il mondo della politica

Le parole di Tajani

Antonio Tajani, numero uno di Forza Italia e ministero degli Esteri, ha detto: “Le parole della presidente Meloni sono un chiaro segnale di conferma di quella che è la linea politica del nostro Paese, a tutte le provocazioni il presidente del Consiglio ha risposto in maniera ferma. Certamente c’è stata una superficialità da parte di chi ha organizzato la telefonata e questo non deve più accadere“.

Anche Matteo Salvini ci ha tenuto ha dire la sua sull’argomento: “Non faccio il complottista e non penso onestamente a un complotto. C’è un governo che da un anno lavora tra mille difficoltà internazionali per mantenere gli impegni. Mi dispiace che per attaccare questo governo una settimana si usino le vicende familiari e un’altra gli scherzi telefonici. Quando c’è di mezzo la guerra scherzare al telefono non mi sembra il massimo della vita“.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, su X ha scritto: “Quando un centralino passa una chiamata internazionale e ti dice che il tuo interlocutore è Tizio, tu parli con Tizio. Perché dai per scontato che lo sia. Perché se fai il Presidente del Consiglio o della Camera o il Ministro, ti affidi a uffici che vagliano e controllano per te“.

Le reazioni dalle opposizioni

Da parte delle opposizioni è diversa la visione di quanto accaduto. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha commentato così: “Ciò che è successo è piuttosto sconcertante, per il governo e per l’Italia. Non ha funzionato l’attività di filtro e verifica preliminare alla telefonata ponendo in serio imbarazzo il nostro Paese. Non basta la nota di spiegazione di Palazzo Chigi, è necessario che il governo rassicuri Parlamento e Paese affinché situazioni di questo tipo, che rischiano di mettere a pregiudizio la nostra immagine e il nostro profilo politico sul piano internazionale, non si verifichino più“.

“Figuraccia planetaria da parte di Giorgia Meloni“, è il pensiero di Giuseppe Conte, M5S, che aggiunge: “Ha svelato verità che non ha mai raccontato agli italiani: ammette di non avere ancora trovato il coraggio di portare ai tavoli che contano una posizione diversa dell’Italia, che offra finalmente una soluzione negoziata“.

Matteo Renzi ha parlato di un “devastante livello di superficialità“, mentre Carlo Calenda ha dichiarato: “Strumentalizzare a fini di polemica politica rappresenta un errore ed è lesivo dell’immagine dell’Italia“.

Leggi anche: Scherzo telefonico a Meloni, l’ex premier Conte: “Contenuto della conversazione sconcertante”