Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte ha commentato lo scherzo telefonico fatto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni da un duo di comici russi. La telefonata, incentrata sulla guerra in Ucraina, è stata registrata e divulgata pubblicamente. Stando a quanto asserito da Conte, dalla registrazione emergerebbero “fatti molto gravi”.

Conte commenta lo scherzo telefonico a Meloni: “Fatti molto gravi”

“Ho ascoltato la conversazione telefonica avvenuta tra la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e due comici russi. In realtà lei pensava di parlare con un alto diplomatico africano, non si è accorta dello scherzo. Ed è veramente sconcertante apprendere che i nostri collaudati protocolli di sicurezza di Palazzo Chigi possano essere aggirati, penetrati in modo così plateale. Ma è il contenuto di questa conversazione che trovo davvero ancora più sconcertante”. Con queste parole, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha commentato lo scherzo telefonico organizzato dai due comici russi Vovan e Lexus ai danni del premier Meloni.

“Il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni pensava di parlare con un alto rappresentante africano invece era al telefono con due comici russi, a cui ha spiegato le posizioni del nostro Paese su dossier delicatissimi per la nostra sicurezza e credibilità, dalla guerra ai migranti. Una figuraccia planetaria”, si legge sulla pagina Facebook del leader pentastellato.

La stoccata dell’ex premier

Continuando a commentare l’episodio, Conte ha dichiarato: “Meloni ha svelato verità che non ha mai raccontato agli italiani. Continua a mandare armi a oltranza in Ucraina e a inseguire questa escalation militare ma si mostra lei stessa consapevole che occorre trovare una via d’uscita negoziale che tuteli gli interessi di entrambe le parti. Ma soprattutto ammette di non avere ancora trovato il coraggio di portare ai tavoli che contano una posizione diversa dell’Italia, che offra finalmente una soluzione negoziata. Questa codardia la pagano però gli italiani, gli europei, ma soprattutto le vittime di questa guerra, che purtroppo continuano a crescere – e ha concluso –. Fallisce sull’Ucraina, fallisce sul tema migranti e gli altri leader nemmeno le rispondono al telefono. Un grave danno per l’Italia, un enorme inganno agli italiani”.

Lo scherzo telefonico a Meloni risale allo scorso 18 settembre. La telefonata, registrata, è poi stata diffusa.