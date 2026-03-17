Una tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Lampedusa: una donna è morta schiacciata dal cancello della propria abitazione a causa di una folata di vento improvvisa. L’incidente, avvenuto mentre rientrava in casa, mette in luce i rischi inattesi che possono nascondersi anche negli spazi domestici.

Muore donna di 52 anni schiacciata dal cancello di casa

Un drammatico incidente ha stroncato la vita di Angela Bono, 52 anni, nel pomeriggio di lunedì a Lampedusa, in contrada Piddu. La donna stava rientrando a casa quando una violenta folata di vento ha scardinato il cancello scorrevole della sua abitazione, travolgendola e facendola cadere priva di sensi. Nonostante il pronto intervento di un passante e del marito, che insieme hanno cercato di sollevare la pesante struttura per liberarla, ogni tentativo si è rivelato vano. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto insieme a Vigili del Fuoco e Carabinieri, hanno provato a rianimarla, ma purtroppo per Angela Bono non c’è stato nulla da fare.

Schiacciata dal cancello di casa, muore donna di 52 anni: Lampedusa in lutto

La morte improvvisa della 52enne ha scosso profondamente l’isola. Come riportato da Mediaset Tgcom24, il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, ha espresso il suo dolore tramite un messaggio sui social: “L’Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della nostra concittadina Angela Bono. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendo il lutto improvviso che ha colpito l’intera comunità”. Numerosi cittadini hanno ricordato Angela Bono come una persona di grande gentilezza: “Era una signora che incontravo spesso e con la quale ci salutavamo con sincera cordialità. Non c’è bisogno di frequentare certe persone per comprenderne la bontà d’animo”, ha scritto un utente sui social, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.