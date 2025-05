Terribile incidente mortale ieri pomeriggio nel Bellunese, coinvolte tre auto e una moto: ci sono morti e feriti.

Belluno, incidente tra tre auto e una moto: la ricostruzione

Ieri pomeriggio, sabato 3 maggio, intorno alle 17.30, lungo la Statale 51 di Alemagna, vicino alla galleria di Ceralte, a Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno, si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte una moto e tre auto.

Sul posto subito i soccorsi e le forse dell’ordine, le quali stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Nel tardo pomeriggio di ieri terribile incidente mortale nel Bellunese, che ha visto coinvolte tre auto e una moto. I soccorsi del 118 sono interventi subito sul posto ma per il centauro di 61 anni non c’è stato nulla da fare, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tre in gravi condizioni estratte a fatica dalla lamiere e trasportare poi in ospedale con ambulanze a elisoccorso. Come detto i Carabinieri stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica del terribile incidente.