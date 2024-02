Elly Schlein suona la carica per le opposizioni: ecco cosa serve per battere Giorgia Meloni

L’affermazione di Alessandra Todde in Sardegna rappresenta qualcosa che per le opposizioni è più di una semplice vittoria. Era dal 2015, infatti, che il centrodestra non perdeva una regione e quando accaduto sull’Isola potrebbe essere una spia che indica un cambiamento nel vento politico italiano.

Schlein su Meloni: la vittoria in Sardegna

“Era dal 2015 che non strappavamo una regione alla destra. Nove anni, un’eternità. Dalla Sardegna è arrivato un bel segnale: è la nostra prima reconquista e non sarà l’ultima, questo è il mio messaggio per Giorgia Meloni” – così Elly Schlein commenta a ‘Repubblica’ la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. Una vittoria, secondo la segretaria del Pd, non è casuale: “Gli elettori hanno capito quel che volevamo fare: costruire insieme agli alleati, con umiltà e generosità, un progetto serio attorno a una donna capace e competente. E’ il metodo di lavoro che alla fine ci ha premiato e che a me piacerebbe replicare, da qui in avanti”.

Schlein su Meloni: come battere la premier

E quali sono i prossimi passi? Schlein detta la linea da seguire: “La sfida in Abruzzo, dove il centrosinistra stavolta al completo ci può regalare un’altra sorpresa. Ma anche la costruzione del campo dell’alternativa, a cui lavoro sin dal principio con spirito testardamente unitario. La vittoria di domenica dimostra due cose: che la premier non è imbattibile e che se stiamo insieme tutto diventa possibile”.