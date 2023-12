Sci: Goggia, 'il percorso intrapreso in gigante sta dando i suoi frutti'

Lienz, 27 dic. - (Adnkronos) - “Il percorso intrapreso in gigante sta dando i suoi frutti. Invece dal punto di vista della velocità, ho avuto un inizio solido ma non così brillante come gli anni scorsi, credo sia stato dettato anche da un calendario e da allenamenti diversi. All&...

Lienz, 27 dic. – (Adnkronos) – “Il percorso intrapreso in gigante sta dando i suoi frutti. Invece dal punto di vista della velocità, ho avuto un inizio solido ma non così brillante come gli anni scorsi, credo sia stato dettato anche da un calendario e da allenamenti diversi. All’inizio di gennaio faremo un bel blocco di lavoro per arrivare al top anche in discesa. Fisicamente mi sento meglio rispetto a St. Moritz e Val d’Isère, dove ero un po’ influenzata e quando hai qualche piccolo problema di salute, inevitabilmente lo paghi". Così Sofia Goggia alla vigilia del gigante di Coppa del mondo di Lienz. "Adesso sto meglio, spero di arrivare fino a fine stagione ad alto livello -aggiunge la 31enne bergamasca sul sito della Fisi-. Fare più discipline regala un’intensità diversa nel corso dell’anno, la scorsa stagione per l’infortunio alla mano avevo passato un mese solo a pensare al recupero, praticare gigante ti dona una maggiore intensità anche nelle discipline veloci, mi permette di esprimermi ad alto livello sia in discesa che in supergigante”.