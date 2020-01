Le applicazioni sono diventate imprescindibili per lo svolgimento della vita quotidiana, ecco le cinque migliori del 2020 per la messaggistica.

La terminologia “app” è entrata di diritto nel glossario comune di milioni, anzi miliardi di persone nel mondo. Che ci si trovi in India, Messico, Italia o Cina, le applicazioni sono diventate imprescindibili per lo svolgimento della vita quotidiana, non soltanto sociale, ma

anche lavorativa e di crescita personale.

Non ci si stupisce più per la quantità e la varietà di app che esistono: applicazioni per leggere, per fare meditazione, per scoprire istruzioni e regole roulette o di altri giochi, per imparare nuove lingue, per gestire la propria casa comodamente dallo smartphone o ancora per ordinare cibo in qualsiasi momento, pubblicare o guardare contenuti e nell’intrattenimento troviamo app e siti di casinò online ed applicazioni per poter assistere ai maggiori eventi sportivi mondiali.

Uno dei bisogni primari dell’uomo è stata sempre la comunicazione, inizialmente la necessità era trasmettere messaggi di emergenza al proprio nucleo familiare o sociale, come segnali di fumo per l’avvertimento di un nemico nelle vicinanze, oppure le scritture ruprestri che rappresentavano scene di caccia per tramandare queste pratiche ai posteri.

Ebbene, la necessità di comunicazione non ha mai smesso di accompagnare l’uomo e tale bisogno si è espletato con la proliferazione massiva dei dispositivi mobili: si era già avuto un sentore agli inizi degli anni 2000, quando chat in versione desktop come mIRC e MSN di Hotmail spopolavano fra i più giovani, si preparavano le basi a quella che poi è diventata a tutti gli effetti la società della “chat”.

Le migliori 3 app per messaggiare del 2020

“Chat” è una parola inglese che significa “chiacchierare” come verbo, o “conversazione” come sostantivo, tale terminologia ha da sempre conferito “silenziosamente” una denotazione ludica a questi servizi, lasciando alle più nobili email e video chiamate il ruolo di essere le

comunicazioni “professionali” per eccellenza. Anche tale trend è in via di cambiamento e sempre più servizi soprattutto di customer service stanno offrendo alle proprie comunità il servizio chat: veloce, flessibile, diretto e gli operatori, quando molto bravi, riescono a tenere anche cinque o sei conversazioni allo stesso momento.

Ma andiamo a vedere quali sono le principali migliori 5 app per messaggistica del 2020:

1) Whatsapp – E chi altri? Con oltre 1,5 miliardi di utenti fra iOS ed Android, è l’app più utilizzata al mondo per chi vuole scambiarsi un messaggio, un file, o una nota vocale

2) Telegram – Applicazione di creazione russa sta pian piano acquisendo popolarità e fiducia anche nell’utenza media italiana, ottima gestione della privacy, possibilità di creare chat che si “auto cancellano” e tanti canali simpatici su cui si può usufruire di dirette TV di partite di calcio o creazione di GIF

3) Google Hangouts – il simbolino delle virgolette prenderà sempre più piede, lo dicono i dati recenti che vedono l’applicazione di messaggistica figlia di Google avanzare neanche tanto lentamente sugli smartphone del pianeta. Intuitiva, leggera e veloce, permette videochiamate e di allegare file, integrata nella versione desktop alla schermata di Gmail.

Fra quelle maggiormente conosciute non potremmo non citare Messenger di Facebook e Skype, ma riteniamo che per una serie di motivazioni, le principali tre applicazioni per messaggistica istantanea siano Whatsapp, Telegram e Hangouts, in primis per la loro gratuità ed inoltre per il fatto che sono davvero dei servizi leggerissimi, non creano mai “crash” ai telefoni e le personalizzazioni sono infinite.