La Cina ha lanciato sul mercato una nuova app che avvisa gli utenti se sono a rischio contagio coronavirus: come funziona.

L’hanno chiamata “rivelatore a contatto ravvicinato” l’app proposta dalla Cina per rivelare se una persona è (o meno) a rischio contagio per coronavirus. Chiunque viene giudicato vicino alla contrazione della patologia viene caldamente invitato a segnalare alle autorità il sospetto. Inoltre, l’applicazione invita la persona contagiata a rimanere in casa. Al momento l’innovazione è disponibile soltanto nel continente asiatico.

Coronavirus, app per rischio contagio

I dipartimenti della China Electronics Technology Group Corporation hanno sviluppato un’app che rivela il rischio di contagio per coronavirus. Da quanto si apprende, infatti, questa nuova tecnologia mette in guardia le persone se sono entrate in contatto con persone infette. In caso positivo, inoltre, invita a rimanere in casa e allertare le autorità. Come funziona?

Per effettuare la richiesta di controllo contagio occorre fare una scansione di un codice QR con il proprio telefonino effettuando l’accesso con un’applicazione a pagamento come Alipay o la piattaforma WeChat.

In seguito viene chiesto all’utente di fornire alcuni dati, tra i quali il nome e un codice identificativo. Ad ogni numero di telefono, però, possono corrispondere al massimo tre ID. Per il momento, inoltre, l’applicazione è disponibile soltanto in alcuni Paesi del continente asiatico.

“Dal punto di vista cinese questo è un servizio davvero utile per le persone“, ha riferito Piper Carolyn Bigg, un esperto di privacy. “È uno strumento davvero potente che mostra quanto possa essere importante l’utilizzo dei dati fatto in modo corretto”. Non si esclude la possibilità di utilizzo anche in altre zone del mondo in futuro.