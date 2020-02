Ale Agostini, relatore SEO&love 2020

Ale Agostini, imprenditore e autore di numerosi libri in ambito di marketing e non solo, sarà uno dei relatori del SEO&Love 2020.

Esperto di marketing digitale e internazionale e collaboratore della nota azienda Hoepli, Ale Agostini è una delle personalità più famose in ambito di Digital Marketing e Intelligenza Artificiale e il 14 marzo sarà uno dei relatori dell’evento veronese del SEO&Love 2020.

Le tre parole che descrivono il tuo lavoro

Insight

Le piattaforme Digital come Google Amazon e YouTube sono fonti inesauribili di informazioni sui clienti sulle loro abitudini sul loro intento. Il nostro obiettivo è sempre più quello di integrare il Digital marketing con una comprensione quantitativa delle esigenze espresse dai clienti sui social e nei motori di ricerca.

SEO

Da sempre è la mia grande passione, in quanto è come fosse un gioco dove al tavolo hai sempre novità e cambiamenti: la concorrenza, gli algoritmi di Google, le tue attività di content.

Con il SEO ci si diverte sempre!

B2B Revolution

Il digitale ha cambiato la mente delle persone, ma non il marketing B2B che tratta il cliente sempre come “target” di strategie commerciali. L’attenzione però è diventata merce rara e deperibile, per conquistare il cuore e raggiungere il cervello del “iper-bombardato” cliente B2B serve molto di più!

Per questo abbiamo messo a punto un’offerta specifica per il B2B, un evento dedicato il 2.4.2020 a Milano ed un libro “B2B Revolution”, edito dalla Hoepli.

Nella cassetta degli attrezzi di una strategia di comunicazione cosa non può mancare?

Ragazzi, siamo pieni zeppi di strumenti di Digital Marketing che dovrebbero risolvere tutti i nostri problemi. Poi fai un’intervista di lavoro e chiedi al candidato di mostrarti uno strumento digital in profondità e subito rivela candidamente che conosce lo strumento in superficialità.

La verità è che gli specialisti di Digital Marketing davvero forti hanno una strategia chiara che integra tutte le varie leve della filiera digitale marketing e usano pochi strumenti in grande profondità quindi il consiglio è: studiate bene pochi strumenti.

Le novità del tuo settore nel 2020?

Questo sarà l’anno della crescita esponenziale di Amazon e della applicazione dell’intelligenza artificiale al Digital Marketing ed in particolare al SEO.

Proprio su questo punto terrò una presentazione al SEO&Love.

Dammi tre parole che descrivono il SEO&Love

È l’unico evento di Digital Marketing in grado di toccare il cuore delle persone. Sono stato il primo sponsor “the same love” di Verona quando ancora era un evento di Digital Marketing sconosciuto, oggi è certamente un punto di riferimento per la formazione nel Triveneto.