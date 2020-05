Lecce, il presente e il futuro digitale dopo il Covid

Il passato e il futuro dello sviluppo digitale della citta di Lecce dopo l'emergenza sanitaria dovuta al Covid.

È tempo di futuro a Lecce. La città pugliese e la sua provincia, colpite in maniera abbastanza marginale dal Covid- 19 rispetto ad altre zone italiane, hanno atteso con pazienza, fiducia, e rispetto delle regole, il primo allentamento delle misure restrittive previste dal Governo. Dal 4 di maggio la popolazione salentina ha ripreso a circolare in città, sempre in osservanza del decreto e delle sue regole, e già sogna in vista dei prossimi step e delle auspicate riaperture. La speranza è di contenere il contagio e ritornare, gradualmente e con cautela, alla normalità, adeguando stili ed abitudini ad una nuova realtà fatta di convivenza forzata col virus, ma aprendosi al futuro con ottimismo e voglia di fare.

Lecce: lo sviluppo digitale post Covid

Già nelle scorse settimane, la gente ha reagito con fiducia e vigore, cercando e trovando soluzioni alternative alla prossimità e al contatto fisico: le tecnologie hanno rappresentato un supporto importantissimo per garantire la socialità delle persone, interconnetterle e assicurarne le relazioni, ma anche per portare avanti con successo nuove modalità di lavoro on line, aprendo una vera e propria era per ciò che concerne i consumi digitali.

I dati dell’analisi periodica Digital 2020 (Hootsuite/We Are Social) sul mese di aprile 2020 (Digital 2020 April Global Statshot, https://datareportal.com/reports/digital-2020-april-global-statshot) dicono che sono aumentati gli utenti globali di internet, il tempo trascorso sugli smartphone, la fruizione di video, l’accesso e la permanenza sui social network, i download di app per le conversazioni video via web, nonché il commercio online.

In questa nuova dimensione sempre più digitale, anche le imprese leccesi hanno dovuto adeguarsi all’eccezionalità del momento e affrontare un cambio di rotta veloce ed imprevedibile, che ha necessitato di una nuova visione e di una vera e propria rivoluzione nella gestione, nella comunicazione e nel marketing aziendale, che ha richiesto la revisione totale dei piani di lavoro, una nuova gestione dei canali, un adeguamento del proprio tone of voice e, non da ultimo, la produzione di contenuti contestualizzati e in linea con i cambiamenti dei comportamenti del proprio pubblico. A questo si aggiunge la necessità di molte imprese di ottimizzare la propria presenza on line e, per quelle operanti nel commercio, garantirsi una possibilità di vendita sul web, attraverso la creazione di negozi virtuali e piattaforme e-commerce.

Recepite le nuove tendenze e preso atto della necessità di una digitalizzazione dei processi e dei servizi, per le imprese, da quelle più organizzate fino alla piccola attività imprenditoriale, si è rivelata una vera e propria necessità quella di rivolgersi a web agency specializzate nel campo dell’E-Business e nella comunicazione e marketing digitale.

Lecce: l’esempio di COMMED I A

Punto di riferimento del settore, è COMMED I A che da vent’anni opera con successo, sia nel leccese che su tutto il territorio nazionale. L’azienda, partner Gold Microsoft certificata, promuove i processi di digital transformation presso soggetti pubblici e privati, utilizzando l’innovazione tecnologica per supportare i loro processi aziendali, la comunicazione interna ed esterna, la gestione delle attività. Progettando, realizzando e fornendo strumenti, prodotti e servizi in grado di generare visibilità e sostenere le strategie di marketing, COMMED I A, web agency a Lecce, si conferma, anche e soprattutto in questo momento storico, un importante alleato delle aziende per immaginare e costruire insieme nuovi scenari e nuove opportunità di crescita.