Diversi utenti di WindTre segnalano problemi di linea: impossibile caricare le pagine web e costante "attesa di rete".

“Attendo rete”, “difficoltà nel caricamento della pagina”. Sono alcuni dei problemi di rete riscontrati dagli utenti di WindTre nei primi giorni di settembre.

Qualcuno che ha Windtre ha problemi con Internet oggi??? — R; 🐧 (@duefetteditette) September 7, 2020

Non so se sto avendo problemi solo io, ma il wifi di casa di windtre non vuole proprio funzionare stasera — La Rosalía 💕 (@ehiaguilera) August 31, 2020

WindTre e Fastweb, cambio rete

Negli stessi giorni (precisamente da lunedì 7 settembre) sono state introdotte importanti novità per tutti i clienti Fastweb, che anticipano il definitivo passaggio dalla copertura TIM a quella WindTre. Prove tecniche di un notevole passo in avanti, che porterà la copertura di Fastweb al 99,7% (così si legge sul sito dell’operatore telefonico, mentre prima si leggeva 99%).

Tutte le schede telefoniche vendute da questo momento in poi ai nuovi clienti dovrebbero già beneficiare della nuova copertura, mentre non si conoscono le esatte tempistiche del passaggio per i vecchi utenti.

