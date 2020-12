L'ex direttore della sicurezza spaziale israeliano sostiene che gli alieni esistono e sono in contatto da anni con Israele e gli Stati Uniti

L’ex direttore della sicurezza spaziale israeliano sostiene che gli alieni esistono e sono in contatto da anni con Israele e gli Stati Uniti. Haim Eshed ha dichiarato al quotidiano israeliano Yediot Aharonot: “Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l’umanità non è ancora pronta”.

Una rivelazione shock che ha porta alla luce l’esistenza di una vera federazione galattica che da anni comunica con i terrestri. La Casa Bianca e i funzionari israeliani non hanno voluto al momento rispondere alla richiesta di commentare queste notizie. Anche Sue Gough, portavoce del Pentagono, ha risposto con un no comment, mentre un portavoce della NASA ha dichiarato in un comunicato: “Anche se dobbiamo ancora trovare segni di vita extraterrestre, la NASA sta esplorando il sistema solare e quello che c’è oltre, per aiutarci a rispondere a domande fondamentali, incluso se siamo soli nell’universo”

Una base su Marte con alieni e umani

Professore rispettato e generale in pensione, Eshed ha dichiarato che, come noi, anche gli alieni sono curiosi dell’umanità e stanno cercando di capire l’universo. Secondo l’ex direttore della sicurezza spaziale israeliano sono stati firmati accordi di cooperazione tra le specie, inclusa una base sotterranea nelle profondità di Marte dove sono presenti astronauti americani e rappresentanti alieni.