Lo sciame delle Quadrantidi darà il benvenuto al 2021.

Gennaio sarà un mese ricco di eventi astronomici. Tra il 2 e il 3 in cielo sarà visibile lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi. Le stelle cadenti, come di consueto, daranno il benvenuto al nuovo anno. Il picco è previsto nelle ore diurne del 3 gennaio.

Lo spettacolo, tuttavia, sarà visibile anche nei giorni immediatamente antecedenti e successivi a tale data. Negli stessi giorni la Terra raggiungerà la minima distanza dal Sole, pari a 147 milioni di chilometri. Lo ha annunciato l’Unione Astrofili Italiani (Uai).

I pianeti

Per quanto riguarda i pianeti, invece, nel corso del mese ci saranno alcune congiunzioni interessante. Il 10 gennaio subito dopo il tramonto si avrà il raggruppamento in direzione Sud-Ovest di Giove, Mercurio e Saturno, ma osservarli non sarà semplice essendo molto bassi sull’orizzonte.

L’11 gennaio nelle ore mattutine la Luna calante sorgerà accompagnata da Venere. Individuarli sarà facile. Giorno 14, invece, la Luna con un falcetto sottilissimo sarà accompagnata da Mercurio e Giove.

Il 21 gennaio, invece, la Luna ben alta nel cielo intorno alle ore 19.00 sarà affiancata da Marte, con sotto a sinistra anche Urano. Sullo sfondo anche le costellazioni invernali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Orione, Cane maggiore e Cane minore, Andromeda, Perseo e Auriga.