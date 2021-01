Le nuove norme in tema privacy stabilite da TikTok prevedono i profili privati per tutti gli utenti under 16 anni.

TikTok apporterà delle modifiche alla privacy e ulteriori limitazioni per i profili privati degli utenti under 16. Sarà limitata la messaggistica diretta nelle dirette streaming, così come sarà tolta l’opzione “tutti” a chi vuole commentare il video. Si potranno scaricare contenuti creati da utenti over 16 anni.

Tiktok, profili privati per under 16

Sono in arrivo nuove limitazioni e modifiche per gli utenti under 16 di Tiktok, tra cui l’obbligo di rendere privati i propri profili. Alexandra Evans, Head of Child Safety di Tik Tok Europe sottolinea le nuove linee guida previste dal social network: “Le novità si basano su ulteriori modifiche apportate in precedenza per promuovere la sicurezza dei minori, inclusa la limitazione della messaggistica diretta e delle dirette streaming per gli account di minori di 16 anni”.

Ci saranno altri tipi di limitazioni in questo caso per gli under 16. La chat al momento toglie l’opzione “tutti” a chi può commentare il video, ma per i più giovani i commenti saranno consentiti solo tra “amici”.

Previste delle modifiche anche alle impostazioni dei “duetti” e della funzione “stitch” (scene tagliate da inserire nei propri video) , con lo scopo di renderli reperibili solo da utenti maggirenni. Per la categoria dei 16-17 anni, l’impostazione di default rimarrà su “amici”.

Limitazioni anche per i download. Si potranno scaricare i video creati dagli utenti con più di 16 anni, mentre gli altri potranno decidere se consentire il download. Rimane tuttora disattivata di default per gli utenti tra 13 e 15 anni l’impostazione “suggerisci il tuo account agli altri”.