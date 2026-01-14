Sciopero dei mezzi pubblici a Milano del 15 gennaio: Tutto ciò che devi sapere

Il 15 gennaio 2026 segna una nuova agitazione per i mezzi pubblici a Milano. Il sindacato AL Cobas ha indetto uno sciopero che avrà ripercussioni significative sulle linee di trasporto urbano, inclusi autobus, tram e metropolitane. Questo evento, il primo sciopero dell’anno, potrebbe causare disagi notevoli per i pendolari e i cittadini.

I fatti

Secondo le informazioni diffuse dall’azienda di trasporto pubblico ATM, lo sciopero sarà attivo per l’intero arco della giornata, ma con fasce orarie di servizio garantito.

Le corse saranno regolari solo nelle seguenti fasce: dall’inizio del servizio fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Al di fuori di questi orari, è probabile che si verifichino cancellazioni e riduzioni delle corse.

Fasce garantite

Durante le fasce orarie garantite, gli utenti possono utilizzare i mezzi pubblici senza preoccupazioni. È fondamentale pianificare gli spostamenti considerando le ore in cui il servizio potrebbe non essere disponibile. Dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00, i mezzi di trasporto potrebbero essere assenti o operare a capacità ridotta.

Motivazioni dello sciopero

Il sindacato AL Cobas ha chiarito le ragioni alla base di questa mobilitazione. Le principali motivazioni riguardano l’opposizione alla liberalizzazione e alla privatizzazione dei servizi di trasporto pubblico. L’organizzazione sindacale richiede anche la reinternalizzazione dei servizi attualmente appaltati, sottolineando la necessità di garantire una gestione diretta da parte dell’azienda pubblica.

Richieste specifiche

Tra le richieste avanzate dai lavoratori figurano la tutela della sicurezza e della salute degli operatori. È richiesta una miglioria delle condizioni di lavoro, che include la pulizia e la sanificazione dei mezzi. Inoltre, è previsto un aumento salariale di 150 euro netti per tutti i lavoratori, slegato dalla produttività. Questo incremento è considerato un risarcimento per i contratti precedenti non rinnovati e per gli aumenti salariali ritenuti insufficienti.

Implicazioni per i cittadini

La giornata di sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla vita quotidiana dei milanesi. Gli utenti dei mezzi pubblici sono invitati a considerare le possibili difficoltà nei trasporti e a cercare alternative per i loro spostamenti. Si consiglia di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali di ATM per informazioni in tempo reale sulla situazione del servizio.

Il 15 gennaio si preannuncia come una giornata di sfide per il trasporto pubblico di Milano. Le ragioni di questo sciopero sono complesse e riflettono le tensioni in corso tra i lavoratori e l’azienda di trasporto. Sarà fondamentale seguire gli sviluppi per affrontare eventuali disagi.