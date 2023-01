Massimo Frau, 52 anni, era scomparso un anno fa, nella giornata del 2 gennaio.

A distanza di 12 mesi è stato ritrovato il suo scheletro, vicino alla sua abitazione.

Scompare nel nulla: scheletro ritrovato dopo un anno vicino a casa

Massimo Frau è morto e il suo scheletro è stato trovato dopo un anno dal giorno in cui è sparito nel nulla da Fluminimaggiore. I resti sono stati rinvenuti nelle campagne del paese, a pochi chilometri di distanza da casa sua, nella mattinata di domenica 15 gennaio durante una battuta di caccia.

Alcuni cacciatori hanno lanciato l’allarme dopo aver trovato uno scheletro seminascosto dalla vegetazione nella zona di Sa Carrubba. Nonostante sia impossibile fare un riconoscimento a causa dell’avanzato stato di decomposizione del corpo, gli agenti hanno trovato i documenti che hanno confermato l’identità. La procura ha disposto l’autopsia per la conferma ufficiale e per accertare le cause della morte. “È un momento molto triste per la nostra comunità” ha dichiarato il sindaco Corrias che ha deciso di sospendere i festeggiamenti in programma per Sant’Antonio in segno di lutto.

La scomparsa di Massimo Frau

Si attendevano notizie di Massimo Frau da quando era scomparso il 2 gennaio dello scorso anno uscendo di casa senza farvi più ritorno. Dopo la segnalazione sono partite diverse ricerche nelle campagne, rimaste senza esito. “Per noi è inconcepibile che sia svanito nel nulla. Se è vivo qualcuno lo aiuta, ha bisogno di assistenza” aveva dichiarato la sorella di Massimo. “A Fluminimaggiore c’è una sola strada, c’è sempre un via vai, troviamo assurdo che nessuno lo abbia visto.

Anche perché non è una persona che passa inosservata” avevano spiegato i famigliari. Il 52enne era seguito da una badante assegnata dal Comune, che ha lanciato l’allarme quando non lo ha trovato a casa. Si era allontanato con i documenti e il cellulare, ma lo stesso giorno della scomparsa il segnale del telefonino era sparito.