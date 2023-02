Scomparsa a Bolzano: trovata morta la 34enne

Magdalena Fischnaller era scomparsa a Bolzano da una settimana.

La donna era sparita il 9 febbraio dall’ospedale San Maurizio di Bolzano.

34enne scomparsa a Bolzano trovata morta

Il suo cadavere è stato trovato in un palazzo nelle vicinanze dell’ospedale dal quale si era allontanata. A dare la conferma del ritrovamento del corpo della donna scomparsa a Bolzano sono stati i carabinieri.

Da quanto si apprende il cadavere è stato trovato da un residente del palazzo che si trova nei pressi dell’ospedale San Maurizio.

L’uomo che ha avvistato il corpo ha subito chiamato il 112.

Numerose segnalazioni

È molto probabile che la 34enne non si sia allontanata molto dall’ospedale in cui era in cura. Magdalena potrebbe essere morta dopo poche ore dalla sua fuga. Dal giorno della sua scomparsa sono giunte numerose segnalazioni. Nei giorni scorsi le forze dell’ordine avevano concentrato le ricerche in Val Venosta.

Nella serata di lunedì 13 febbraio una pattuglia dei carabinieri aveva notato una donna che assomigliava alla 34enne tra le campagne della Val Venosta.

Le ultime ricerche, tuttavia non avevano portato a niente. La donna avvistata dai carabinieri era molto probabilmente un’altra persona considerando che il corpo di Magdalena è stato ritrovato vicino all’ospedale.

Chi l’ha visto? si era occupato del caso

Del caso della 34enne scomparsa a Bolzano si era occupato anche il programma Chi l’ha visto? nella puntata del 15 febbraio.

Oggi, sulla pagina Facebook della trasmissione di Rai 3, è stato pubblicato un post in cui è stata data la notizia del ritrovamento del corpo senza vita della donna.

Nelle ricerche sono stati coinvolti i vigili del fuoco, le unità cinofile, il personale del soccorso alpino con i droni e le forze dell’ordine. Sulla morte della donna stanno indagando i carabinieri.

