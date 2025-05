Scomparsa Denisa Maria Adas, è stata rapita? Le preoccupanti parole dell’amica

È giallo sulla scomparsa di Denisa Maria Adas, una giovane la cui assenza da giorni tiene con il fiato sospeso familiari e amici. Di lei non si hanno più notizie e il mistero si infittisce ora dopo ora. Mentre le ricerche proseguono senza sosta, una nuova testimonianza – rilasciata da una persona a lei molto vicina – potrebbe rappresentare una svolta nel caso.

Cosa è accaduto davvero a Denisa? L’ipotesi del rapimento resta al centro delle indagini.

Scomparsa Denisa Maria Adas, è stata rapita?

Denisa Maria Adas è sparita da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio, ma le operazioni di ricerca sono partite con alcuni giorni di ritardo, un intervallo che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato determinante.

I filmati delle videocamere installate nella zona non avrebbero evidenziato movimenti sospetti. Inoltre, la stanza del residence dove alloggiava si presentava in perfetto ordine, e un telefono cellulare è stato rinvenuto spento. Gli investigatori ipotizzano che Denisa possa essere stata portata lontano, forse fuori regione o addirittura all’estero. Le indagini, ora su scala nazionale, potrebbero coinvolgere anche forze europee. A coordinare le ricerche ci sono i carabinieri di Prato e Firenze con il supporto del Ros.

Maria Cristina Paun, madre della giovane, è indagata per intralcio alle indagini. Avrebbe omesso una telefonata con un avvocato nei giorni successivi alla scomparsa, confermata poi dall’analisi del telefono sequestrato nella sua abitazione romana. Gli inquirenti sospettano che abbia cercato di proteggere l’uomo, già vicino alla famiglia.

La difesa sostiene che la donna abbia taciuto solo per non compromettere le ricerche, sperando che l’avvocato potesse aiutare. Ma la Procura ritiene che proprio da lei, seppur indirettamente, sia arrivato un racconto agghiacciante sul destino della figlia, riferito a un’amica: Denisa sarebbe stata seviziata e le sarebbero stati rotti tutti i denti.

Scomparsa Denisa Maria Adas, è stata rapita? Le preoccupanti parole dell’amica

La scomparsa della 30enne romana da un residence di via Ferrucci, dove lavorava temporaneamente come escort, potrebbe essere legata a un sequestro organizzato da un gruppo di connazionali su incarico di un avvocato del Sud Italia, descritto come ossessionato da lei e disposto a tutto pur di averla per sé. A rivelarlo sarebbe stata la sua amica più fidata di Denisa.

Non è ancora certo se possa aver agito da solo o con complici, ma per gli inquirenti il movente appare di natura personale, non legato al racket.