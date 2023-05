Scomparsa da Senago, allarme per Giulia Tramontano: è incinta al settimo mese

Giallo sulla scomparsa di Giulia Tramontano, 29enne di Senago, incinta al settimo mese di gravidanza. La donna vive con il fidanzato, che è stato l’ultimo ad averla vista.

Giallo sulla scomparsa di Giulia Tramontano, 29enne di Senago, al settimo mese di gravidanza. La donna, originaria di Napoli, vive a Senago con il fidanzato da cinque anni e lavora come agente immobiliare. Lui è stato l’ultimo ad averla vista sabato sera e a sporgere denuncia ai carabinieri, spiegando che la sparizione potrebbe risalire a domenica, tra le 7 del mattino e le 17, ma avrebbe fornito delle versioni contraddittorie. I familiari sono convinti che non si tratti di allontanamento volontario. Uscendo di casa Giulia avrebbe portato con sé soldi e passaporto, ma non è automunita.

L’appello per ritrovare Giulia

“Non sappiamo com’è vestita, sicuramente indossa qualcosa di comodo visto che ha il pancione. È una ragazza molto tranquilla e non avrebbe sicuramente accettato passaggi da sconosciuti” ha spiegato la sorella Chiara. L’Associazione Penelope ha lanciato l’appello per ritrovarla, spiegando che “è alta 1,68 cm, pesa 68 kg, capelli chiari e lunghi. Ha un tatuaggio sul braccio sinistro, è sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza. Chiunque dovesse vederla può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 380-7814931“. Gli inquirenti hanno iniziato le ricerche della donna ma con il passare delle ore la preoccupazione della famiglia che vive a Napoli sta crescendo.