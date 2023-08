Su Facebook anche il primo cittadino di Aversa, Alfonso Golia, chiede aiuto per trovare il ragazzo

Scomparso Ivan Mattiello. Il 18enne è stato visto l’ultima volta il 23 agosto ad Aversa, in provincia di Caserta. Ivan vive nella vicina Teverola, nella zona al confine con Carinaro.

Di lui non si hanno più tracce da mercoledì mattina, per questo i familiari hanno deciso di denunciarne la scomparsa e diffondere sui social un appello per ritrovarlo.

Leggi anche: Milano, dal 1763 non si è mai registrata una temperatura media giornaliera superiore a quella del 23 agosto

Le ultime ricostruzioni

Secondo le ultime ricostruzioni, il ragazzo è stato avvistato nella zona delle palazzine Unrra Casas ad Aversa, intorno alle 7 di mercoledì scorso.

I familiari, gli amici e tutti i cittadini stanno cercando il giovane campano, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per trovare il giovane.

L’appello del sindaco di Aversa

Con un messaggio su Facebook, anche il primo cittadino di Aversa, Alfonso Golia, fa un appello affinché i cittadini aiutino a trovare il 18enne: “Chiedo aiuto a voi tutti per una massima condivisione. Ivan da poco ha compiuto 18 anni ed è irreperibile da ieri mattina (23 agosto), diamo tutti noi una mano a ritrovarlo. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell’ordine. Ringrazio tutti voi per quanto farete“, chiude così la nota del sindaco.

Leggi anche: Orinatoio a forma di bocca di donna in palestra: le accuse e la replica