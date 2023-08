In 260 anni di storia, non è mai stato così caldo a Milano come il 23 agosto: lo ha reso noto Arpa Lombardia, spiegando che da quando la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura, ossia dal 1763, non si è mai registrata una temperatura media giornaliera di 33°C come quella di mercoledì scorso, che ha superato il precedente primato di 32.8°C, registrato l’11 agosto 2003.

L’ondata di caldo

La lunga e intensa ondata di caldo, iniziata intorno a Ferragosto, ha raggiunto il suo apice nelle scorse ore, facendo registrare diffusamente in pianura e sull’Appennino valori massimi tra 35 e 39°C, ma toccando in qualche caso anche i 40 gradi.

Maltempo in arrivo

Il caldo e l’afa, però, dovrebbero avere le ore contate. Tra sabato e domenica sono previsti i primi forti temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte e Lombardia.

Sul finire di domenica irromperà il ciclone proveniente dal nord Europa che scatenerà una violenta ondata di maltempo e un crollo delle temperature anche di 20°C.

Il meteorologo Antonio Sanò afferma: “L’acqua che potrebbe cadere in poche ore non riuscirà ad essere assorbita dal terreno, provocando quindi improvvisi allagamenti o alluvioni lampo. In montagna non mancheranno frane o smottamenti“.

Previsto anche un sensibile abbassamento dei valori massimi della temperatura, che rispetto a quelli attuali potrebbero scendere fino a 20°C. Questo tracollo potrebbe favorire il ritorno della neve sull’arco alpino a partire dai 2.000-2.500 metri.

Nel dettaglio:

Venerdì 25. Al nord: sole e caldo intenso, qualche temporale sui confini alpini. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: soleggiato.

Sabato 26. Al nord: temporali forti su Alpi e Prealpi del Nordovest, anche sulle rispettive pianure, attenzione alla grandine. Al centro: sole e un po’ meno caldo. Al sud: sole con caldo in aumento.

Domenica 27. Al nord: temporali più frequenti e via via più diffusi e fortissimi da ovest verso est. Al centro: più nubi in Toscana, sole altrove. Al sud: soleggiato, più caldo in Puglia.

Tendenza: forte maltempo lunedì e martedì per il ciclone proveniente dal nord Europa che si abbatte sull’Italia.

